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ЮК «Первая Линия» - Архитектор Вашего бизнеса

Юридические услуги
для бизнеса

Беремся за сложные задачи и решаем их
Гарантия полной конфиденциальности
Более 100 консультаций в месяц
Поэтапная оплата и бесплатные консультации
MOSCOW CITY

г. Москва,
Пресненская наб., д. 12
(башня «Федерация»),
эт. 41, пом. 6

10 лет
минимальный опыт
наших юристов
Moscow City

Широкий перечень услуг

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Регистрация юридических лиц

Регистрация юридических лиц

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Внесение изменений в Устав и ЕГРЮЛ

Внесение изменений в Устав и ЕГРЮЛ

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Реорганизация

Реорганизация

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Ликвидация

Ликвидация

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Абонентское обслуживание

Абонентское обслуживание

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Корпоративные процедуры

Корпоративные процедуры

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Представительство в суде

Представительство в суде

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Регистрация товарного знака

Регистрация товарного знака

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О компании

Предоставляя юридические услуги для бизнеса, наша компания стремится стать надежным правовым гарантом стабильности для своих клиентов на долгий срок. Именно поэтому нас отличает отсутствие формального подхода к выполняемой работе. Мы выявляем задачи и потребности клиента, формируя в итоге оптимальный способ решения проблемы, даем по каждому вопросу полную и развернутую консультацию.

Наша специализация – это юридические услуги для юридических лиц: корпоративное право, в том числе корпоративные действия и мероприятия, регистрация, реорганизация и ликвидация юридических лиц, банкротство, составление и анализ договоров, регистрация товарного знака, представительство в суде юридических лиц.

Наш головной офис находится в Москве, в ММДЦ «Москва-Сити».  При этом возможно оказание услуг и в других городах России путем дистанционного обслуживания.

Наши эксперты обладают опытом юридической практики не менее 10 лет, в том числе в таких компаниях как «Роснефть», «СТС-Медиа», «Евроцемент груп», «Полюс Золото» в качестве корпоративных юристов.

Наша ответственность застрахована в АО «АльфаСтрахование».

В числе наших официальных партнеров крупнейшие российские и международные банки, компания «ГАРАНТ», АО «Калуга Астрал» на основании заключенных договоров.

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3 из 4 клиентов приходят к нам повторно или по рекомендации

Каждый юрист нашей компании имеет минимум 10 лет практики

Наша ответственность застрахована в АО «АльфаСтрахование»*

Ознакомиться с полисом

*В случае возникновения убытков по нашей вине, деньги Вам выплатит страховая компания.

Действительный член Ассоциации специалистов бизнес консалтинга*

*Мы взаимодействуем с нашими коллегами и партнерами, обмениваемся опытом и развиваемся.

Официальный партнер «ГАРАНТ», ЗАО «Калуга Астрал» и крупнейших российских банков

сбер
l100
l101
росбанк
l103
l102
l104
l105
Гарант 150
астрал2

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СМИ и конференции

Экономика и жизнь. Изменение и расторжение договора аренды в период пандемии.

Экономика и жизнь. Изменение и расторжение договора аренды в период пандемии.

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Трибуна ученого. Проблемы квалификации предпринимательской деятельности
журнал трибуна ученого

Трибуна ученого. Проблемы квалификации предпринимательской деятельности

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Евразийский юридический журнал. Оформляем простой правильно

Евразийский юридический журнал. Оформляем простой правильно

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Мероприятие - Круглый стол «Криптоэкономика в России в мире»

Мероприятие - Круглый стол «Криптоэкономика в России в мире»

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«Схемы злоупотребления»: как сотрудники манипулируют своими правами — примеры из практики

«Схемы злоупотребления»: как сотрудники манипулируют своими правами — примеры из практики

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Общество исключили из ЕГРЮЛ как недействующее. Можно ли оспорить решение и восстановить деятельность?

Общество исключили из ЕГРЮЛ как недействующее. Можно ли оспорить решение и восстановить деятельность?

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Наша команда

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Першенкова Светлана

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Руководитель.
Юрист, специалист по корпоративному праву

Образование: высшее юридическое

Университет Российской академии образования (г. Москва), год выпуска 2004 г. Юридический факультет, Юриспруденция

Повышение квалификации: РЭУ им. Г.В. Плеханова "Blockchain Lawyers. Правовые основы и юридические практики работы с криптовалютой и блокчейн проектами. Блокчейн для юристов)"

Общий стаж юридической работы: более 10 лет

Опыт работы:

АО «СТС-Регион» (входит в группу компаний «СТС МЕДИА»), юридическое сопровождение корпоративных процедур в регионах

ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (Международный промышленный холдинг):
— юрист-специалист международного корпоративного отдела
— юрист-специалист отдела корпоративной деятельности

Полное юридическое сопровождение проф. участника рынка ценных бумаг, оспаривание аннулирования лицензии проф. участника в кассационной инстанции.

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Отзывы
наших клиентов

Благодарим сотрудников компании "Первая линия" за оказанные услуги по сопровождению процедуры реорганизации. Приятно отметить компетентность юристов, внимательность и аккуратность при оформлении документов.

Однозначно рекомендуем юридическую компанию "Первая линия" всем, кто желает получить качественные юридические услуги в области корпоративного права.

Надеемся, что дальнейшее сотрудничество будет таким же эффективным и плодотворным.

Генеральный директор Савочкина М.В.
Акционерное общество "МЭЗОПЛАСТ"
Акционерное общество "МЭЗОПЛАСТ"Рекомендательное письмо
Искренне признательны юристам компании «Первая Линия» за помощь, оказанную нам в связи с внесением изменений в учредительные документы общества.

АО «Делфин груп» - ранее АО «Пушкинский завод», одно из крупнейших предприятий России, расположенное в г. Пушкино Московской области. В связи со сменой наименования и рядом других преобразований нам потребовалось принятие новой редакции устава. Для решения этого вопроса мы обратились в юридическую компанию «Первая линия», расположенную в Деловом центре г. Москвы. В кратчайшие сроки юристы компании привели устав в соответствие с законодательством, помогли оформить внесение изменений в ЕГРЮЛ, оказывали грамотные и подробные консультации.

Мы остались очень довольны качеством оказанных услуг и приняли решение поручить юристам приведение в соответствие уставов и других акционерных обществ нашей группы компаний.

Будем сотрудничать с ними и в дальнейшем!
АО «Делфин груп»
Длительное время сотрудничаем с компанией «Первая линия», в ходе чего неоднократно проводили корпоративные процедуры.
Юристы «Первой Линии» зарекомендовали себя как надежные партнеры и профессионалы, знающие свое дело, которые всегда смогут быстро дать грамотный и развернутый ответ и прекрасно разбираются в сложных юридических вопросах.
АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций»
Уже не первый год сотрудничаем с Юридической компанией «Первая Линия» и чрезвычайно признательны ее коллективу за качественную и грамотную юридическую помощь нашему бизнесу. Юристы ЮК «Первая Линия» всегда оперативно решают многочисленные вопросы, возникающие в ходе нашей хозяйственной деятельности, связанные с арендой, розничной торговлей алкогольной продукцией, рекламой, регистрацией товарного знака.
Искренне надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Винный Бутик PRO WINES
Благодарим команду юристов компании «Первая линия» за выигранный судебный процесс против Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в результате чего СНТ «Дубки», ликвидированное налоговыми органами, было восстановлено. Благодаря тщательной подготовке удалось решить дело за одно заседание, а во втором заседании мы получили положительное решение о возмещении расходов из бюджета.
Рекомендуем компанию «Первая Линия» и будем обращаться за помощью в дальнейшем!
СНТ «Дубки»
Благодарим компанию «Первая линия» за опыт и профессионализм при оказании юридического сопровождения деятельности нашей детейлинговой компании. Мы убедились в том, что в «Первой линии» работают отличные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые всегда могут быстро и четко проконсультировать по любому возникающему вопросу, дать правильные и подробные рекомендации, составить или проанализировать договор, глубоко вникая в наши задачи и потребности.

Мы рекомендуем заключить договор на юридическое обслуживание тем компаниям, которые хотят расти и развиваться, не думая о рисках. Предотвращение возможных проблем в бизнесе возьмет на себя компания «Первая линия» за счет внимательного изучения вопроса и выработки правильных путей решения.
ООО «Детейлинг Аларм»

Уважаемая Светлана Николаевна!

АО "ЦНИИШП" искренне благодарит Вашу компанию за великолепно выполненную работу.
Нашему институту необходимо было внести ряд изменений в уставные документы, а также получить освобождение ЦБ России от публикации ежеквартальных отчетов, аффилированных лиц, существенных фактов и другой информации, что отнимало много времени и сил на их подготовку и отслеживание постоянно изменяющихся требований...

Спасибо Вам Светлана Николаевна за помощь. Теперь со всеми юридическими проблемами только к Вам! При приемлемой стоимости качество подготовленных документов и взаимодействие с клиентом – отличные!

Желаю Вашей фирме новых клиентов и решения разнообразных профессиональных задач.

Генеральный директор В.А. Фукина
АО "ЦНИИШП"АО "Центральный научный институт швейной промышленности"
Глубоко и искренне благодарны команде юристов компании «Первая Линия» за профессиональный подход к своей работе. Перед нами стояла задача учреждения АНО, требовалось разработать устав некоммерческой организации и подготовить к подаче полный комплект учредительных документов. Специалисты оказали услуги качественно и в срок. Отличительной чертой работы компании является высокий профессионализм, организованность сотрудников компании и сильный командный дух.
Рекомендуем компанию «Первая Линия» как команду профессионалов в сфере оказания юридических услуг.

Желаем Вам успешности, стабильности и признания.
АНО КМЦ «ДА-Технология»
С компанией «Первая линия» работаем на протяжении долгого времени. Очень довольны качеством юридического обслуживания – все исполняют быстро и четко, всегда полный порядок в документах.
Хотим отметить, что в компании «Первая линия» работают настоящие профессионалы, решающие любые сложные вопросы, ответственные и надежные сотрудники.
Рекомендуем к сотрудничеству!
ООО «ЭКО СТАР»
Очень признательны компании «Первая линия» за грамотное юридическое сопровождение деятельности нашей организации.
Наша компания занимается оптовой торговлей и часто сталкивается с такими вопросами как: заключение сделок, ведение переговоров, взаимодействие с государственными органами. Благодаря сотрудникам «Первой линии» мы уверены в том, что не столкнемся с непредвиденными ситуациями, неожиданными штрафами или недобросовестными действиями контрагентов, поскольку всегда находимся под надежной защитой опытных юристов.

Спасибо за ваш труд!
ООО «Квантум»
С компанией «Первая Линия» сотрудничаем длительное время. Хотелось бы выразить огромную благодарность ее сотрудникам за их профессионализм, быстрое и эффективное решение любого вопроса, индивидуальный подход к проблеме, требующей правовой помощи.

Рекомендуем «Первую Линию», так как уверены в получении положительного результата от сотрудничества с этой юридической компанией.

Большое Вам спасибо.

Генеральный директор ООО «ЁИ» С.А. Генералов
ООО «ЁИ»
Выражаю огромную благодарность работникам компании «Первая линия» за их компетентность, внимательное отношение к клиенту и достойную защиту его прав и интересов.
Было очень приятно работать с профессионалами своего дела и получить квалифицированную помощь.
Также приятно удивила стоимость услуг «Первой линии» по сравнению с юридическими компаниями, в которые приходилось обращаться ранее.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ФСТ»
В.И. Гаевский
ООО «ФСТ»
Благодарность

С помощью профессионалов компании «Первая Линия» открываем уже не первое юридическое лицо сети нашего бизнеса. Выражаем искреннюю благодарность компании за правовое сопровождение и содействие в решении вопросов ООО «Крымская соль».

Спасибо за отличную работу!

С уважением,
Генеральный директор Горишный С.Г.
ООО «Крымская соль»
отзыв Первая линия
Delphin
отзыв ЭКО Спас
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Наши контакты

Наш адрес:

г. Москва, Москва-Сити, башня «Федерация (Запад)», Пресненская наб., д. 12, эт. 41, пом. 6

inform@ur-uslugi.net

Метро:

Выставочная, Деловой центр – 1 станция от кольцевой линии метрополитена, 5 минут от метро

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Данный перечень услуг не является исчерпывающим!

Опыт работы:

АО «СТС-Регион» (входит в группу компаний «СТС МЕДИА»), юридическое сопровождение корпоративных процедур в регионах

ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (Международный промышленный холдинг):
— юрист-специалист международного корпоративного отдела
— юрист-специалист отдела корпоративной деятельности

Группа компаний «АЛОР» (в группу входят проф. участники рынка ценных бумаг), юрист в отделе корпоративного права

«Кастодиальное агентство» (проф. участник рынка ценных бумаг), полное юридическое сопровождение деятельности компании

Повышение квалификации

РЭУ им. Г.В. Плеханова «Blockchain Lawyers. Правовые основы и юридические практики работы с криптовалютой и блокчейн проектами. Блокчейн для юристов)»

Блокчейн юрист

Курсы и семинары

2016 г. Бизнес-семинар Ассоциации предпринимателей Израиля «Частное предпринимательство в Израиле» («Business entrepreneurship»)

Опыт работы:

Публикации:
https://www.kommersant.ru/doc/913512
https://www.kommersant.ru/doc/413340
https://www.kommersant.ru/doc/694696

Большой опыт участия в арбитражных и гражданских процессах, таких как:
— хозяйственные споры (невыполнение обязательств по оплате по договору, недопоставка);
— раздел имущества при разводе;
— дела о банкротстве юридических лиц (конкурсный кредитор ИФНС),
— об оспаривании приватизации пакетов акций принадлежащих республике Татарстан (ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «НК «Татнефть». Истец Newport Capital Ltd.),
— об оспаривании итогов консолидации ОАО «НК «Роснефть» (поглощение ОАО «Комсомольский НПЗ»),
— об оспаривании итогов консолидации ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (поглощение ОАО «Кавказцемент», ОАО «Осколцемент», ОАО «Белгородцемент»). Истец «ФОКСЛИ ИНДАСТРИЗ ЛТД» (FOXLEY INDUSTRIES LTD).

Навыки:

— Разработка и внедрение договоров/соглашений различной сложности (смешанные договоры, приобретение и создание бизнеса, оказание услуг и торговля в сети «Интернет»).
— Многолетний опыт в проведении деловых переговоров различного рода и характера (преддоговорные, корпоративные, медиация).
— Правовой анализ различного рода документов на соответствие нормам права и отраслевым требованиям (Compliance).
— Правовой анализ бизнес-идей и стратегий (Due Diligence).

Развитие:

1. Постоянный мониторинг и аналитика по судебной практике.
2. Изучение и анализ новелл законодательства.
3. Участие в профильных форумах, конференциях и семинарах.

Опыт работы:

Полное (единоличное) сопровождение корпоративных процедур ПАО «ГУМ», АО «Коминефть», ПАО «М.видео», АО ИК Регион, ПАО ИнтерРАО, ОАО «Полюс Золото» и др.

АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»:
— юрисконсульт- руководитель проекта Управления корпоративных консультаций
ОАО «Национальный капитал» (компания, входящая в группу НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»):
— начальник отдела корпоративных процедур
ОАО «Полюс Золото»:
-главный юрисконсульт Отдела корпоративных процедур
ОАО РАО «ЕЭС России» (ОАО «Инженерный центр ЕЭС»), ОАО «ФСК ЕЭС»

Полное юридическое сопровождение проф. участника рынка ценных бумаг, оспаривание аннулирования лицензии проф. участника рынка ценных бумаг

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

  1. Дополнительная эмиссия акций НАО «Марс»
    Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг НАО Марс по закрытой подписке.
    Подготовка документов ОСА по вопросу об увеличении уставного капитала, подготовка решения о выпуске цб, сопровождение процедуры размещения цб, в том числе подготовка документов для реализации миноритарными акционерами преимущественного права приобретения акций, подготовка отчета об итогах выпуска цб.
  2. Эмиссия ценных бумаг дочек Росатома (АО Атоминформзащита, АО Атомохрана) при их приватизации.
  3. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций (АО «УДК «Горное» — дочка АО «Атомредметзолото»)
  4. Эмиссия акций путем распределения акций среди акционеров (АО «РАСУ» — дочка Росатома);
  5. Эмиссия акций при реорганизации путем присоединения (ОАО МПО Гидроприбор)
  6. Сопровождение процедур раскрытия информации для ПАО «М.Видео» (подготовка сущ. Фактов, списков афф-х лиц, ежеквартальных отчетов);
  7. Подготовка обязательного предложения о приобретении акций в отношении акций ПАО Томскэнергосбыт (Оферент – ООО Практика (дочка ПАО ИнтерРАО)), подготовка Требования о выкупе по ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении акций ПАО Томскэнергосбыт
  8. Подготовка обязательного предложения о приобретении акций в отношении акций ПАО Будущее (торгуемая компания) (Оферент – дочка АО ИК Регион);
  9. Подготовка добровольного предложения о приобретении акций в отношении акций ПАО М.видео
  10. Реорганизации в форме преобразования (АО «МС-Аналитика», АО ТД Ленокс), присоединения (АО НРК-РОСТ).
  11. Сопровождение процедуры освобождения обществ от обязанности раскрывать информацию (ОАО «Пушкинский завод», ОАО «Грейфер»)
Опыт работы:

Работа главным юрисконсультом, старшим юристом отдела законодательства и арбитражного процесса, проведение правовых семинаров и тренингов

Большой опыт участия в арбитражных и гражданских процессах, таких как:
— трудовые споры;
— хозяйственные споры (в том числе, споры о неисполнении обязательств по договорам);
— обжалование действий и бездействий судебных приставов, нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе органов зарубежных государств;
— споры, вытекающие из правоотношений, касающихся федерального закона «Об участии в долевом строительстве»;
— споры о признании права собственности;
— споры, вытекающие из правоотношений, касающихся закона «О защите прав потребителей»;
— споры о защите чести и достоинства;
— споры о признании сделки недействительной;
— споры о взыскании морального ущерба;
— споры о признании юридического факта;
— споры о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами;
— споры о взыскании дебиторской задолженности;
— раздел имущества при разводе;
— иные споры между юридическими лицами

Опыт работы:

Занимал должности юриста, ведущего юриста, юрисконсульта, заместителя начальника юридического отдела, и.о. генерального директора, генерального директора.

Сопровождал, как в составе штата, так и на договорной основе, деятельность производственных, торговых и строительных организаций в Российской Федерации (г. Москва, Московская обл., Краснодарский край) и в зарубежных странах (Алжир, Китай), в том числе, при строительстве олимпийских объектов (п.181.7 «Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 991), объектов административного, социального, торгового и жилого назначения.
Оказывал юридические услуги ИП и физическим лицам.

Обширная и разносторонняя судебная практика на протяжении 15 лет в области гражданского, трудового, административного отраслей, включая споры с органами государственной власти.
Опыт участия в административном и уголовном производстве, в банкротных спорах.

Опыт работы:

Многолетний опыт работы в должности главного бухгалтера  Московского филиала НАК  «Нафтогаз Украины» (г.Москва)

Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме. ВЭД. Кадровое делопроизводство.

Навыки:

  1. Ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия в полном объеме (ОСНО, ВЭД);
  2. Бюджетирование (формирование и консолидация бюджета, проведение необходимого анализа для составления бюджета, успешная защита бюджета);
  3. Ежемесячный контроль за исполнением бюджета (анализ план-факт различных показателей, объяснение и обоснование выявленных отклонений);
  4. Ведение финансового планирования и внутренней отчетности;
    Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
  5. Составление отчетов по финансовой деятельности предприятия (месячные, квартальные и годовые);
  6. Составление и сдача всей отчетности, взаимодействие с налоговыми органами, пенсионным фондом и другими государственными структурами;
  7. Формирования учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета;
  8. Успешное прохождение налоговых и аудиторских проверок;
    Составление, обработка, ревизия первичной документации всех участков бухгалтерского, налогового и кадрового учета;
    Подготовка расчётов и отчётов руководителям предприятия;
  9. Кадровое делопроизводство (составление приказов по предприятию, контроль за исполнением приказов );
  10. Знание основ складской и транспортной логистики.
  11. Финансовый анализ предприятий (Due Diligence).