Получите
консультацию бесплатно
Наш юрист с 10-летнем стажем бесплатно рассмотрит Вашу документацию
Предоставляя юридические услуги для бизнеса, наша компания стремится стать надежным правовым гарантом стабильности для своих клиентов на долгий срок. Именно поэтому нас отличает отсутствие формального подхода к выполняемой работе. Мы выявляем задачи и потребности клиента, формируя в итоге оптимальный способ решения проблемы, даем по каждому вопросу полную и развернутую консультацию.
Наша специализация – это юридические услуги для юридических лиц: корпоративное право, в том числе корпоративные действия и мероприятия, регистрация, реорганизация и ликвидация юридических лиц, банкротство, составление и анализ договоров, регистрация товарного знака, представительство в суде юридических лиц.
Наш головной офис находится в Москве, в ММДЦ «Москва-Сити». При этом возможно оказание услуг и в других городах России путем дистанционного обслуживания.
Наши эксперты обладают опытом юридической практики не менее 10 лет, в том числе в таких компаниях как «Роснефть», «СТС-Медиа», «Евроцемент груп», «Полюс Золото» в качестве корпоративных юристов.
Наша ответственность застрахована в АО «АльфаСтрахование».
В числе наших официальных партнеров крупнейшие российские и международные банки, компания «ГАРАНТ», АО «Калуга Астрал» на основании заключенных договоров.
*В случае возникновения убытков по нашей вине, деньги Вам выплатит страховая компания.
*Мы взаимодействуем с нашими коллегами и партнерами, обмениваемся опытом и развиваемся.
Руководитель.
Юрист, специалист по корпоративному праву
АО «СТС-Регион» (входит в группу компаний «СТС МЕДИА»), юридическое сопровождение корпоративных процедур в регионах
ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (Международный промышленный холдинг):
— юрист-специалист международного корпоративного отдела
— юрист-специалист отдела корпоративной деятельности
Полное юридическое сопровождение проф. участника рынка ценных бумаг, оспаривание аннулирования лицензии проф. участника в кассационной инстанции.
Наш юрист с 10-летнем стажем бесплатно рассмотрит Вашу документацию
Данный перечень услуг не является исчерпывающим!
АО «СТС-Регион» (входит в группу компаний «СТС МЕДИА»), юридическое сопровождение корпоративных процедур в регионах
ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (Международный промышленный холдинг):
— юрист-специалист международного корпоративного отдела
— юрист-специалист отдела корпоративной деятельности
Группа компаний «АЛОР» (в группу входят проф. участники рынка ценных бумаг), юрист в отделе корпоративного права
«Кастодиальное агентство» (проф. участник рынка ценных бумаг), полное юридическое сопровождение деятельности компании
Повышение квалификации
РЭУ им. Г.В. Плеханова «Blockchain Lawyers. Правовые основы и юридические практики работы с криптовалютой и блокчейн проектами. Блокчейн для юристов)»
Курсы и семинары
2016 г. Бизнес-семинар Ассоциации предпринимателей Израиля «Частное предпринимательство в Израиле» («Business entrepreneurship»)
Публикации:
https://www.kommersant.ru/doc/913512
https://www.kommersant.ru/doc/413340
https://www.kommersant.ru/doc/694696
Большой опыт участия в арбитражных и гражданских процессах, таких как:
— хозяйственные споры (невыполнение обязательств по оплате по договору, недопоставка);
— раздел имущества при разводе;
— дела о банкротстве юридических лиц (конкурсный кредитор ИФНС),
— об оспаривании приватизации пакетов акций принадлежащих республике Татарстан (ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «НК «Татнефть». Истец Newport Capital Ltd.),
— об оспаривании итогов консолидации ОАО «НК «Роснефть» (поглощение ОАО «Комсомольский НПЗ»),
— об оспаривании итогов консолидации ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (поглощение ОАО «Кавказцемент», ОАО «Осколцемент», ОАО «Белгородцемент»). Истец «ФОКСЛИ ИНДАСТРИЗ ЛТД» (FOXLEY INDUSTRIES LTD).
Навыки:
— Разработка и внедрение договоров/соглашений различной сложности (смешанные договоры, приобретение и создание бизнеса, оказание услуг и торговля в сети «Интернет»).
— Многолетний опыт в проведении деловых переговоров различного рода и характера (преддоговорные, корпоративные, медиация).
— Правовой анализ различного рода документов на соответствие нормам права и отраслевым требованиям (Compliance).
— Правовой анализ бизнес-идей и стратегий (Due Diligence).
Развитие:
1. Постоянный мониторинг и аналитика по судебной практике.
2. Изучение и анализ новелл законодательства.
3. Участие в профильных форумах, конференциях и семинарах.
Полное (единоличное) сопровождение корпоративных процедур ПАО «ГУМ», АО «Коминефть», ПАО «М.видео», АО ИК Регион, ПАО ИнтерРАО, ОАО «Полюс Золото» и др.
АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»:
— юрисконсульт- руководитель проекта Управления корпоративных консультаций
ОАО «Национальный капитал» (компания, входящая в группу НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»):
— начальник отдела корпоративных процедур
ОАО «Полюс Золото»:
-главный юрисконсульт Отдела корпоративных процедур
ОАО РАО «ЕЭС России» (ОАО «Инженерный центр ЕЭС»), ОАО «ФСК ЕЭС»
Полное юридическое сопровождение проф. участника рынка ценных бумаг, оспаривание аннулирования лицензии проф. участника рынка ценных бумаг
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Работа главным юрисконсультом, старшим юристом отдела законодательства и арбитражного процесса, проведение правовых семинаров и тренингов
Большой опыт участия в арбитражных и гражданских процессах, таких как:
— трудовые споры;
— хозяйственные споры (в том числе, споры о неисполнении обязательств по договорам);
— обжалование действий и бездействий судебных приставов, нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе органов зарубежных государств;
— споры, вытекающие из правоотношений, касающихся федерального закона «Об участии в долевом строительстве»;
— споры о признании права собственности;
— споры, вытекающие из правоотношений, касающихся закона «О защите прав потребителей»;
— споры о защите чести и достоинства;
— споры о признании сделки недействительной;
— споры о взыскании морального ущерба;
— споры о признании юридического факта;
— споры о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами;
— споры о взыскании дебиторской задолженности;
— раздел имущества при разводе;
— иные споры между юридическими лицами
Занимал должности юриста, ведущего юриста, юрисконсульта, заместителя начальника юридического отдела, и.о. генерального директора, генерального директора.
Сопровождал, как в составе штата, так и на договорной основе, деятельность производственных, торговых и строительных организаций в Российской Федерации (г. Москва, Московская обл., Краснодарский край) и в зарубежных странах (Алжир, Китай), в том числе, при строительстве олимпийских объектов (п.181.7 «Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 991), объектов административного, социального, торгового и жилого назначения.
Оказывал юридические услуги ИП и физическим лицам.
Обширная и разносторонняя судебная практика на протяжении 15 лет в области гражданского, трудового, административного отраслей, включая споры с органами государственной власти.
Опыт участия в административном и уголовном производстве, в банкротных спорах.
Многолетний опыт работы в должности главного бухгалтера Московского филиала НАК «Нафтогаз Украины» (г.Москва)
Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме. ВЭД. Кадровое делопроизводство.
Навыки: