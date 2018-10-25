Предоставляя юридические услуги для бизнеса, наша компания стремится стать надежным правовым гарантом стабильности для своих клиентов на долгий срок. Именно поэтому нас отличает отсутствие формального подхода к выполняемой работе. Мы выявляем задачи и потребности клиента, формируя в итоге оптимальный способ решения проблемы, даем по каждому вопросу полную и развернутую консультацию.

Наша специализация – это юридические услуги для юридических лиц: корпоративное право, в том числе корпоративные действия и мероприятия, регистрация, реорганизация и ликвидация юридических лиц, банкротство, составление и анализ договоров, регистрация товарного знака, представительство в суде юридических лиц.

Наш головной офис находится в Москве, в ММДЦ «Москва-Сити». При этом возможно оказание услуг и в других городах России путем дистанционного обслуживания.

Наши эксперты обладают опытом юридической практики не менее 10 лет, в том числе в таких компаниях как «Роснефть», «СТС-Медиа», «Евроцемент груп», «Полюс Золото» в качестве корпоративных юристов.

Наша ответственность застрахована в АО «АльфаСтрахование».

В числе наших официальных партнеров крупнейшие российские и международные банки, компания «ГАРАНТ», АО «Калуга Астрал» на основании заключенных договоров.